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Сборник Система Планета Земля - 2020

2nd Январь 2020 Нет комментариев

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Аннотация.

Настоящая междисциплинарная монография посвящена актуальным вопросам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса на биосферу и антропосферу. Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы физики, химии, геологии, географии, экологии, биологии. Ряд публикаций посвящен вопросу сохранения древней русской культуры.
Монография адресована натуралистам и всем людям, интересующимся Наукой, а также физикам, геологам, географам, экологам, биологам, химикам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам и др.

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Сборник Система Планета Земля - 2019

22nd Сентябрь 2019 Нет комментариев

[download id=132]

Аннотация. Настоящая междисциплинарная монография посвящена актуальным вопро сам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса на биосферу и антропосферу. Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы физики, химии, геологии, географии, экологии, биологии. Ряд публикаций посвящен вопросу сохранения древней русской культуры. Монография адресована натуралистам и всем людям, интересующимся Наукой, а так же физикам, геологам, географам, экологам, биологам, химикам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам и др.

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Сборник «Система Планета Земля» — 2018

22nd Январь 2018 Нет комментариев

Уважаемые читатели, размещаем сборник Система «Планета Земля»-2018.

[download id=127].- М.: ЛЕНАНД, 2018.- 392с.

Материалы прошлых сборников также размещены на нашем сайте в сообщениях:
Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2017
Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2016
Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2015
Материалы Семинаров Система «Планета Земля» (2007-2014)
Сборник «Планета Земля»-1999

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ХХV заседание семинара "Система Планета Земля"

21st Январь 2017 Нет комментариев

Очередное, ХХV заседание Всероссийского междисциплинарного семинара-конференции геологического факультета МГУ «Система Планета Земля» будет проходить 31 января — 2 февраля 2017 г. ауд. 804 главного здания МГУ им. Ломоносова.
Программа заседания доступна по ссылке: [download id=125].
Среди других докладов, на заседании будут представлены два доклада нашей группы:
1. Дода Л.Н., Шопин С.А. Отклик в геооболочках северокорейских ядерных испытаний 2006-2016 годов.
2. Натяганов В.Л., Сывороткин В.Л., Шопин С.А. Ретроспективный анализ краткосрочных признаков подготовки сильных вулканических извержений на Камчатке в 1975, 1996 и 2012гг.

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Сборник Система Планета Земля - 2019

22nd Сентябрь 2019 Нет комментариев

[download id=132]

Аннотация. Настоящая междисциплинарная монография посвящена актуальным вопро сам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса на биосферу и антропосферу. Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы физики, химии, геологии, географии, экологии, биологии. Ряд публикаций посвящен вопросу сохранения древней русской культуры. Монография адресована натуралистам и всем людям, интересующимся Наукой, а так же физикам, геологам, географам, экологам, биологам, химикам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам и др.

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Сборник «Система Планета Земля» — 2018

22nd Январь 2018 Нет комментариев

Уважаемые читатели, размещаем сборник Система «Планета Земля»-2018.

[download id=127].- М.: ЛЕНАНД, 2018.- 392с.

Материалы прошлых сборников также размещены на нашем сайте в сообщениях:
Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2017
Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2016
Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2015
Материалы Семинаров Система «Планета Земля» (2007-2014)
Сборник «Планета Земля»-1999

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ХХV заседание семинара "Система Планета Земля"

21st Январь 2017 Нет комментариев

Очередное, ХХV заседание Всероссийского междисциплинарного семинара-конференции геологического факультета МГУ «Система Планета Земля» будет проходить 31 января — 2 февраля 2017 г. ауд. 804 главного здания МГУ им. Ломоносова.
Программа заседания доступна по ссылке: [download id=125].
Среди других докладов, на заседании будут представлены два доклада нашей группы:
1. Дода Л.Н., Шопин С.А. Отклик в геооболочках северокорейских ядерных испытаний 2006-2016 годов.
2. Натяганов В.Л., Сывороткин В.Л., Шопин С.А. Ретроспективный анализ краткосрочных признаков подготовки сильных вулканических извержений на Камчатке в 1975, 1996 и 2012гг.

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