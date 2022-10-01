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Аннотация. Настоящая междисциплинарная монография посвящена актуальным вопро сам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса на биосферу и антропосферу. Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы физики, химии, геологии, географии, экологии, биологии. Ряд публикаций посвящен вопросу сохранения древней русской культуры. Монография адресована натуралистам и всем людям, интересующимся Наукой, а так же физикам, геологам, географам, экологам, биологам, химикам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам и др.