Сборник Система Планета Земля — 2020

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Аннотация.

Настоящая междисциплинарная монография посвящена актуальным вопросам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса на биосферу и антропосферу. Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы физики, химии, геологии, географии, экологии, биологии. Ряд публикаций посвящен вопросу сохранения древней русской культуры.

Монография адресована натуралистам и всем людям, интересующимся Наукой, а также физикам, геологам, географам, экологам, биологам, химикам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам и др.