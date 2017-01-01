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Природные катастрофические и аномальные процессы затрагивают огромное количество людей в самых разных регионах мира. Нами разработана физическая концепция и на ее основе построена приборная техника, которая позволяет отслеживать развитие процессов подготовки природной катастрофы и осуществлять заблаговременный надежный прогноз последующих событий с указанием места, времени и «мощности» будущего процесса.
Звучит фантастически? Отнюдь, нет...

С Новым 2017 годом и Рождеством!

1 января 2017 Нет комментариев

Команда проекта nadisa.org поздравляет всех посетителей сайта с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения, всего самого прекрасного в эти зимние дни и весь 2017 год!
Спасибо, что остаётесь с нами.

Сборник «Планета Земля»-1999

3 апреля 2016 Нет комментариев

Уважаемые читатели, размещаем являющий библиографической редкостью сборник материалов семинара "Система "Планета Земля"" (1998-1999)
 Система Планета Земля: Материалы научных семинаров "Нетрадиционные вопросы геологии" (Геологический факультет МГУ, 1998-1999) (5,7 MiB) .- М.: РОО "Гармония", 1999

Сборник «Планета Земля»-2016

19 декабря 2015 Нет комментариев

Уважаемые читатели, размещаем сборник Система "Планета Земля"-2016.

 Семинар "Планета Земля": 175 лет со дня кончины Александра Семеновича Шишкова (1841-2016) (22,7 MiB) . М.: ЛЕНАНД, 2016. — 496 с.
Аннотация. Настоящая монография посвящена дискуссионным вопросам естествознания и истории. В частности - влиянию геотектоники и Космоса на атмосферу и физические процессы. Рассматривается вопрос о глубокой древности русской культуры, о связи ее с индийской. Значительное внимание уделено истории и методологии Науки.
Монография адресована геологам, метеорологам, физикам, химикам, географам, экологам, биологам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам, а также всем заинтересованным читателям.

В сборнике опубликована доработанная статья о работах О.В. Мартынова по коррекции погодных условий, первоначальная версия которой была ранее опубликована на нашем сайте в сообщении К годовщине печальной даты:
 Дода Л.Н., Шопин С.А., О работах профессора Олега Викторовича Мартынова по прогнозу землетрясений, модификации погодных условий и геофизической среды (5,6 MiB) / Система «Планета Земля»: 175 лет со дня кончины Александра Семеновича Шишкова (1841–2016), 2016.– С.85–120

Материалы прошлых сборников также размещены на нашем сайте в сообщениях:
Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2015
Материалы Семинаров Система «Планета Земля» (2007-2014)

Лента событий

28-12-2016, 12:48 На границе Невады и Калифорнии произошло сильное землетрясение


27-12-2016, 14:55 У берегов филиппинского острова Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,2


27-12-2016, 14:55 У Соломоновых островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4


27-12-2016, 14:47 На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 4,8


27-12-2016, 11:52 Вулкан Колима в Мексике выбросил столб пепла и газа


27-12-2016, 08:31 На Алеутских островах началось извержение вулкана


25-12-2016, 19:18 Предупреждение о цунами объявили в Чили после землетрясения магнитудой 7,7


25-12-2016, 13:02 У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,8


25-12-2016, 10:06 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 7 км


23-12-2016, 16:53 У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2


23-12-2016, 13:53 Вулкан Этна продолжает «пыхтеть»


23-12-2016, 13:51 Гватемальский вулкан Фуэго взорвался 16-й раз за год


23-12-2016, 09:52 Российские ученые составили уникальную подробную карту поверхности Земли


21-12-2016, 12:09 В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,6


21-12-2016, 12:01 У берегов Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4

Признаки проведения экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) в июне 2016

3 августа 2016 Нет комментариев

В июне 2016, проводя штатный мониторинг и анализ изображений облачности в Средиземноморской сейсмогенной тестовой зоне, на снимках 24/06/2016-(17:30-18:00 ) со спутника Meteosat-8 были обнаружены ОС 4-х угольной формы над Швейцарией (рис. 1). Подобные по текстуре облачные структуры наблюдались после проведения ядерных испытаний в Северной Корее (рис. 2-3). На территории Швейцарии нет ядерных объектов, кроме ЦЕРН и Большого адронного коллайдера (БАК). Поэтому возникла догадка: возможно, проводились эксперименты, описание и график которых имелся в открытом интернет-доступе [wwww.elementy.ru]. 24 июня 2016 на БАК проводился эксперимент AWAKE по исследованию движения и взаимодействию в облаке плазмы ускоренных почти до скорости света заряженных частиц (протонов) при достижении пиковой светимости их столкновений (пик 4/07/2016). Читать далее...

Книга П. Люшвина

10 июля 2016 Нет комментариев

Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию интересную книгу:

Люшвин П.В.  Заклепки на науках о Земле. Результат возведения парадигм в статус аксиом в геофизике и гидробиологии (8,0 MiB) .- М., издание автора, 2016, 147с

Л.Н. Дода: Прогнозные признаки землетрясений в Калифорнийской зоне

6 июля 2016 1 комментарий

Среди значимых сейсмических событий в мае-июне 2016 отметим прогнозную реализацию 10 июня 2016 ощутимого ЗМТ в Южной Калифорнии интенсивностью 7 баллов и магнитудой М5.2:
10/06/2016-08:04-(33.4; -116.4)-5.2-12-инт.7 (s1)

СММ запуска события (s1) от геомагнитного возмущения:
27/5/2016-67 -МНР0 (13,02,13)-67/-113 -> (10/6 v 17/6/2016) ± 2 (m1)

Исторические аналоги землетрясения 10 июня 2016 М5.2

Последними значимыми событиями в Южной Калифорнии были мощные ЗМТ в г. Ландерс в июне 1992г магнитудой М7.6 (ущерб оценивался в 15 млрд. $) и г. Нортридж в январе1994 М6.8 (рис. 1.1.1)
1) 28/6/1992-11:58-(34.2; -116.5)-7.6-инт.9-Ландерс (s2)
2) 17/1/1994-12:30-(34.1; -118.6)-6.8-инт.7-Нортридж
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