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Природные катастрофические и аномальные процессы затрагивают огромное количество людей в самых разных регионах мира. Нами разработана физическая концепция и на ее основе построена приборная техника, которая позволяет отслеживать развитие процессов подготовки природной катастрофы и осуществлять заблаговременный надежный прогноз последующих событий с указанием места, времени и «мощности» будущего процесса.
Звучит фантастически? Отнюдь, нет...

ХХV заседание семинара «Система Планета Земля»

21 января 2017 Нет комментариев

Очередное, ХХV заседание Всероссийского междисциплинарного семинара-конференции геологического факультета МГУ «Система Планета Земля» будет проходить 31 января - 2 февраля 2017 г. ауд. 804 главного здания МГУ им. Ломоносова.
Программа заседания доступна по ссылке:  Программа Семинара (161,8 KiB) .
Среди других докладов, на заседании будут представлены два доклада нашей группы:
1. Дода Л.Н., Шопин С.А. Отклик в геооболочках северокорейских ядерных испытаний 2006-2016 годов.
2. Натяганов В.Л., Сывороткин В.Л., Шопин С.А. Ретроспективный анализ краткосрочных признаков подготовки сильных вулканических извержений на Камчатке в 1975, 1996 и 2012гг.

Сборник «Система Планета Земля» — 2017

21 января 2017 Нет комментариев

Уважаемые читатели, размещаем сборник Система "Планета Земля"-2017.

 Система «Планета Земля»: 120 лет со дня рождения и 75 лет со дня гибели Юрия Васильевича Кондратюка (Александра Игнатьевича Шаргея) (1897–1942) (27,8 MiB) . — М.: ЛЕНАНД, 2017. — 528 с.
Аннотация. Настоящая монография посвящена дискуссионным вопросам естествознания и истории. В частности, влиянию Космоса и тектоники на людей, биологические, физические и химические процессы. Рассматриваются вопросы геодинамики. Ряд публикаций посвящен древности русской культуры, связи ее с индийской. Значительное внимание уделено истории и методологии Науки. Монография адресована геологам, физикам, химикам, географам, экологам, биологам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам, а также всем заинтересованным читателям.

Материалы прошлых сборников также размещены на нашем сайте в сообщениях:
Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2016
Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2015
Материалы Семинаров Система «Планета Земля» (2007-2014)
Сборник "Планета Земля"-1999

С Новым 2017 годом и Рождеством!

1 января 2017 Нет комментариев

Команда проекта nadisa.org поздравляет всех посетителей сайта с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения, всего самого прекрасного в эти зимние дни и весь 2017 год!
Спасибо, что остаётесь с нами.

Лента событий

04-02-2017, 10:26 Центральная Италия: более 52 700 землетрясений произошло с 24 августа


02-02-2017, 13:32 В Индийском океане нашли древний суперконтинент


01-02-2017, 15:51 На Аляске зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2


31-01-2017, 13:39 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,9


31-01-2017, 10:35 Землетрясения в районе вулкана Этна на Сицилии привели к эвакуации школ


31-01-2017, 10:31 Разбушевавшийся вулкан Богослов на Аляске несет угрозу для авиации


30-01-2017, 12:04 Вулкан Этна начало трясти


30-01-2017, 11:04 Мощное землетрясение зафиксировано у берегов Новой Зеландии


29-01-2017, 16:08 У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7


29-01-2017, 11:18 Чили «сотрясло» землетрясение магнитудой 5,1


29-01-2017, 09:20 В Мексике вулкан Колима продолжает пугать местных жителей


26-01-2017, 15:53 У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2


26-01-2017, 15:47 У берегов Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2


25-01-2017, 14:00 У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,1


25-01-2017, 11:05 Вулкан Колима в Мексике выбросил 4-километровый столб пепла

Признаки проведения экспериментов на Большом адронном коллайдере (БАК) в июне 2016

3 августа 2016 Нет комментариев

В июне 2016, проводя штатный мониторинг и анализ изображений облачности в Средиземноморской сейсмогенной тестовой зоне, на снимках 24/06/2016-(17:30-18:00 ) со спутника Meteosat-8 были обнаружены ОС 4-х угольной формы над Швейцарией (рис. 1). Подобные по текстуре облачные структуры наблюдались после проведения ядерных испытаний в Северной Корее (рис. 2-3). На территории Швейцарии нет ядерных объектов, кроме ЦЕРН и Большого адронного коллайдера (БАК). Поэтому возникла догадка: возможно, проводились эксперименты, описание и график которых имелся в открытом интернет-доступе [wwww.elementy.ru]. 24 июня 2016 на БАК проводился эксперимент AWAKE по исследованию движения и взаимодействию в облаке плазмы ускоренных почти до скорости света заряженных частиц (протонов) при достижении пиковой светимости их столкновений (пик 4/07/2016). Читать далее...

Книга П. Люшвина

10 июля 2016 Нет комментариев

Уважаемые читатели, предлагаем Вашему вниманию интересную книгу:

Люшвин П.В.  Заклепки на науках о Земле. Результат возведения парадигм в статус аксиом в геофизике и гидробиологии (8,0 MiB) .- М., издание автора, 2016, 147с

Л.Н. Дода: Прогнозные признаки землетрясений в Калифорнийской зоне

6 июля 2016 1 комментарий

Среди значимых сейсмических событий в мае-июне 2016 отметим прогнозную реализацию 10 июня 2016 ощутимого ЗМТ в Южной Калифорнии интенсивностью 7 баллов и магнитудой М5.2:
10/06/2016-08:04-(33.4; -116.4)-5.2-12-инт.7 (s1)

СММ запуска события (s1) от геомагнитного возмущения:
27/5/2016-67 -МНР0 (13,02,13)-67/-113 -> (10/6 v 17/6/2016) ± 2 (m1)

Исторические аналоги землетрясения 10 июня 2016 М5.2

Последними значимыми событиями в Южной Калифорнии были мощные ЗМТ в г. Ландерс в июне 1992г магнитудой М7.6 (ущерб оценивался в 15 млрд. $) и г. Нортридж в январе1994 М6.8 (рис. 1.1.1)
1) 28/6/1992-11:58-(34.2; -116.5)-7.6-инт.9-Ландерс (s2)
2) 17/1/1994-12:30-(34.1; -118.6)-6.8-инт.7-Нортридж
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