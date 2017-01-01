Уважаемые читатели, размещаем сборник Система "Планета Земля"-2016.

Семинар "Планета Земля": 175 лет со дня кончины Александра Семеновича Шишкова (1841-2016) (22,7 MiB) . М.: ЛЕНАНД, 2016. — 496 с.

Аннотация. Настоящая монография посвящена дискуссионным вопросам естествознания и истории. В частности - влиянию геотектоники и Космоса на атмосферу и физические процессы. Рассматривается вопрос о глубокой древности русской культуры, о связи ее с индийской. Значительное внимание уделено истории и методологии Науки.

Монография адресована геологам, метеорологам, физикам, химикам, географам, экологам, биологам, историкам, этнографам, политологам, социологам, культурологам, а также всем заинтересованным читателям.

В сборнике опубликована доработанная статья о работах О.В. Мартынова по коррекции погодных условий, первоначальная версия которой была ранее опубликована на нашем сайте в сообщении К годовщине печальной даты:

Дода Л.Н., Шопин С.А., О работах профессора Олега Викторовича Мартынова по прогнозу землетрясений, модификации погодных условий и геофизической среды (5,6 MiB) / Система «Планета Земля»: 175 лет со дня кончины Александра Семеновича Шишкова (1841–2016), 2016.– С.85–120

Материалы прошлых сборников также размещены на нашем сайте в сообщениях:

Материалы семинара Система «Планета Земля» — 2015

Материалы Семинаров Система «Планета Земля» (2007-2014)