Природные катастрофические и аномальные процессы затрагивают огромное количество людей в самых разных регионах мира. Нами разработана физическая концепция и на ее основе построена приборная техника, которая позволяет отслеживать развитие процессов подготовки природной катастрофы и осуществлять заблаговременный надежный прогноз последующих событий с указанием места, времени и «мощности» будущего процесса.

Звучит фантастически? Отнюдь, нет... узнать больше о прогнозе землетрясений

информация о необходимых данных для определения времени события представлена в Обращении к читателям

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