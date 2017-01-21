В июне 2016, проводя штатный мониторинг и анализ изображений облачности в Средиземноморской сейсмогенной тестовой зоне, на снимках 24/06/2016-(17:30-18:00 ) со спутника Meteosat-8 были обнаружены ОС 4-х угольной формы над Швейцарией (рис. 1). Подобные по текстуре облачные структуры наблюдались после проведения ядерных испытаний в Северной Корее (рис. 2-3). На территории Швейцарии нет ядерных объектов, кроме ЦЕРН и Большого адронного коллайдера (БАК). Поэтому возникла догадка: возможно, проводились эксперименты, описание и график которых имелся в открытом интернет-доступе [wwww.elementy.ru]. 24 июня 2016 на БАК проводился эксперимент AWAKE по исследованию движения и взаимодействию в облаке плазмы ускоренных почти до скорости света заряженных частиц (протонов) при достижении пиковой светимости их столкновений (пик 4/07/2016). Читать далее...
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Люшвин П.В. Заклепки на науках о Земле. Результат возведения парадигм в статус аксиом в геофизике и гидробиологии (8,0 MiB) .- М., издание автора, 2016, 147с
Среди значимых сейсмических событий в мае-июне 2016 отметим прогнозную реализацию 10 июня 2016 ощутимого ЗМТ в Южной Калифорнии интенсивностью 7 баллов и магнитудой М5.2:
10/06/2016-08:04-(33.4; -116.4)-5.2-12-инт.7 (s1)
СММ запуска события (s1) от геомагнитного возмущения:
27/5/2016-67 -МНР0 (13,02,13)-67/-113 -> (10/6 v 17/6/2016) ± 2 (m1)
Исторические аналоги землетрясения 10 июня 2016 М5.2
Последними значимыми событиями в Южной Калифорнии были мощные ЗМТ в г. Ландерс в июне 1992г магнитудой М7.6 (ущерб оценивался в 15 млрд. $) и г. Нортридж в январе1994 М6.8 (рис. 1.1.1)
1) 28/6/1992-11:58-(34.2; -116.5)-7.6-инт.9-Ландерс (s2)
2) 17/1/1994-12:30-(34.1; -118.6)-6.8-инт.7-Нортридж
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